إحصاء: سرقة دراجة واحدة يوميًا في بوخارست

أظهر إحصاء حديث أن إجمالي 280 دراجة في العاصمة الرومانية بوخارست سرقت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بواقع درجة واحدة على الأقل كل يوم.

وذكر موقع (رومانيا- إنسايدر) الإخباري، أن الشرطة استعادت حتى الآن 36 دراجة من الدراجات المسروقة.

وقالت شرطة العاصمة إن 989 دراجة سرقت، العام الماضي، في بوخارست، استعادت الشرطة منها 174 دراجة، وأوصت الشرطة المواطنين بشراء الدراجات المصحوبة بالأوراق اللازمة للتأكد من أصل المنتج، محذرة من أن الدراجات منخفضة السعر قد تكون مسروقة.