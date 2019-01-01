فرق الإطفاء بإندونيسيا تعاني من نقص معدات إزالة أعشاش الدبابير

تعاني فرق الإطفاء والإنقاذ في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من نقص المعدات الكافية لإزالة أعشاش الدبابير من مباني المدينة ومنازلها، ومنها أنواع قاتلة.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية، أنه على سبيل المثال لا تمتلك هيئة شرق جاكرتا للإطفاء والإنقاذ سوى ستة أجهزة خاصة لإزالة أعشاش الدبابير، والتي يجب استخدامها في 10 أماكن في المنطقة، ومشاركتها بين 250 فردا.

وقال رئيس هيئة الإطفاء جاتوت سليمان إنه على الموظفين إزالة الكثير من أعشاش الدبابير التي تبني أعشاشها في الأشجار الضخمة، وأحيانا في المنازل القديمة، ولا يمكن إزالتها جميعًا بسهولة.

وأضاف المسئول أن أكبر عش تمكنوا من إزالته بلغ قطره أكثر من 70 سم، في حين أن أصعب عش تم الوصول إليه كان يوجد في منتصف هوائي التليفزيون أعلى أحد المنازل، مشيرا إلى أن أخطر أنواع الدبابير هو "فيسبا أفينيس" الذي تسبب في مقتل سبعة أشخاص في كلاتن بجاوة الوسطى.

وقال سليمان: "نحن نستخدم نفس الزي وأدوات الإنقاذ والأقنعة، وكذلك سترات النجاة وسروال الحريق، التي نستخدمها في إخماد الحرائق".