قلق لتأخر زراعة محاصيل الخريف في الهند

أعرب وزير الزراعة الهندي ناريندرا سينج تومار عن قلقه من تأخر زراعة محاصيل الخريف بسبب قلة الأمطار، غير أنه أكد - على هامش مؤتمر وزراء الزراعة بالولايات - أنه لا يزال هناك وقت لزراعة محاصيل الخريف، منوها بأن الحكومة المركزية على اتصال بالولايات لمعالجة الموقف بشكل مشترك إذا كان هناك أي وضع يشبه الجفاف.

وذكرت صحيفة "إنديان اكسبريس" على الإنترنت، أن المساحات المزروعة بمحاصيل الخريف انخفضت بنسبة 27 % في موسم الخريف الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول الأمطار في شهري يوليو وأغسطس، مما قد يعزز عمليات بذر البذور، وأشارت إلى أن زراعة محاصيل الخريف تبدأ مع بداية الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، والتي وصلت متأخرة هذا العام، ما أدى إلى تأخير عملية البذر، وقل هطول الأمطار بنسبة 33 %.

ويعتبر الأرز محصول الخريف الرئيسي، إلى جانب البقوليات والحبوب.