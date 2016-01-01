تنظيف الهواء الملوث بالصين يعطى الطاقة الشمسية دفعة كبيرة

أفادت دراسة بيئية بأن تنظيف الأجواء الضبابية فى الصين من شأنه أن يؤدى إلى زيادة توليد الطاقة الكهربائية الواسعة من الألواح الشمسية في البلاد بنسبة تصل إلى 13%، وتوفير إيرادات إضافية بمليارات الدولارات، وفقا للدراسة.



وتمتلك الصين طاقة شمسية مثبتة أكثر من أى دولة أخرى، عند 170 ميجاوات مع نهاية 2018، لكن لديها أيضا واحدة من أسوأ مشاكل تلوث الهواء في العالم.. وفى السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة الصينية فى معالجة الهواء الملوث بشكل خطير وسط المخاوف الصحية والاحتجاجات من قبل المواطنين، وقال الباحثون فى جامعة "بكين": "نحن نعلم الآن أنه قد تكون هناك فائدة اقتصادية كبيرة لهذا الإجراء أيضا، لأن السماء الصافية تعزز القدرة على توليد الطاقة من الألوان الشمسية".



وقال بارت شويتز، الأستاذ فى المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا فى زيورخ بسويسرا، إنه تم أخذ بيانات الإشعاع الشمسى من 119 محطة فى جميع أنحاء الصين بين عامي 1960- 2015، ودمجها مع البيانات المتعلقة بانبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت والكربون الأسود لتحديد مقدار التلوث الجوى الناجم عن الأنشطة البشرية، والذي أدى إلى الحد من الناتج من الألواح الشمسية، وأضاف أنه بتحليل هذه البيانات وجد الباحثون أن تلوث الهواء قد يقلل من توليد الطاقة الشمسية بنسبة 13% خلال هذه الفترة.



وفى عام 2016، كان يمكن أن ينتج عن ذلك طاقة أقل بـ14 تيرا وات، أي ما يعادل الإنتاج السنوي للكهرباء فى تونس.. وبحلول عام 2030، عندما يُتوقع أن تزيد الصين من طاقتها الشمسية بأكثر من ثلاثة أضعاف الكمية التى كانت تمتلكها فى عام 2016، فإن هذا الرقم سيرتفع إلى 74 تيرا وات/ساعة، وهو ما يعادل نفس التوليد الكلى لبنجلاديش اليوم.



يأتى ذلك في الوقت الذي دعمت فيه الصين نشر الطاقة الشمسية على المستوى المحلى على المنازل والمباني الأخرى في المدن، لكن هذه الألواح الشمسية الحضرية تضررت بشكل خاص، في المناطق شديدة التلوث المكتظة بالسكان.

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