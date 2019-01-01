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تكنولوجيا

الصين والهند تهددان مشروعًا طموحًا لـ"فيسبوك"

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 04:23 م
جريدة الدستور
وكالات
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أبدت الهند والصين شكوكهما بشأن آفاق عملة "فيسبوك" المشفرة، حيث أعربت بكين على وجه الخصوص عن قلقها من أن العملة التي تسيطر عليها أمريكا قد تقوض سيادتها المالية.

وقال مسئول في بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، إنه "إذا تم استخدام "ليبرا" (عملة فيسبوك) على نطاق واسع في الدفع، وخاصة الدفع خارج البلاد، فسيكون لها تأثير كبير على السياسة النقدية والاستقرار المالي".

وخلال السنوات القليلة الماضية، اتخذت بكين سلسلة من الإجراءات التنظيمية لقمع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى مخاوف متعلقة بالمخاطر المالية.

والصين ليست الدولة الآسيوية الوحيدة التي أعربت عن قلقها من هذه الخطوة، إذ إن الهند ستحظر أكثر من 300 مليون مستخدم على "فيسبوك" وأكثر من 400 مليون مستخدم من "واتس آب" من استخدام العملة الرقمية، المزمع إطلاقها في 2020.

وكشفت "فيسبوك" الشهر الماضي عن خطة لإطلاق عملة رقمية خاصة بها باسم "ليبرا"، ويأمل عملاق التواصل الاجتماعي أن يتم تداولها يومًا ما على نطاق عالمي واسع، مثل الدولار الأمريكي.

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