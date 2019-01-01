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القبلة

"البحوث الإسلامية" يتفقد الدورة التدريبية لتأهيل الواعظات

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 04:15 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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تفقد الدكتور نظير محمد عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدورة التدريبية لواعظات الأزهر التي بدأت فعالياتها الأسبوع الجاري بالتعاون مع أكاديمية الأزهر لتدريب الوعاظ والأئمة وباحثي الفتوى برئاسة د. محمد عيسى، حيث تُعقد هذه الدورة بالقاعات التدريبية للأكاديمية وبإشراف د. إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات.

وقال د. نظير محمد عيّاد إن الدورة تنظمها أكاديمية الأزهر وتستهدف تأهيل الواعظات في جانب الفقه وأصوله والقضايا الفقهية المعاصرة، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب- شيخ الأزهر بتكثيف التدريب للواعظات لتنمية مهارتهن العلمية في مختلف التخصصات، بما ينعكس على أدائهن في بيان صحيح الدين ووقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة والهدامة.

أضاف الأمين العام أن الدورة تتناول العديد من المحاور وتناقش مسائل مهمة في الفقه وأصول الفقه، القواعد الفقهية، وفقه المعاملات، والأحوال الشخصية، قضايا فقهية معاصرة، الفقه الطبي، المواريث، وكل ما يرتبط بالجوانب العلمية التي تحتاج إليها الواعظة في عملها اليومي.

أوضح "عيّاد" أن البرنامج يستهدف التركيز على عدة جوانب مهمة منها: أهمية أن تتوافر لدى الواعظة القدرة على التعامل مع النصوص وإسقاطها على الواقع الذي يعيشه الناس بشكل يأخذ في الاعتبار اختلاف الزمان والمكان والحال والعرف والأشخاص، وكيفية التصدي لتحريف معاني النصوص الشرعية، وتصدير المصطلحات المغلوطة لأجل تشتيت الناس عن صحيح الدين، بالإضافة إلى المعرفة والقراءة والفهم الصحيح، لبيان حقائق الإسلام وتفنيد الشبهات.

وأشار إلى أن الأكاديمية تنظم تلك الدورات المهمة من خلال الاستعانة بكبار المتخصصين من جامعة الأزهر الشريف، وذلك في إطار نشر المنهج الأزهري الوسطي الذي يحترم التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم التعايش السلمي المشترك بين الشعوب، ويبرز سماحة وإنسانية الإسلام.

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