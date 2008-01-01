البرلمان يُرجئ الموافقة على قانون المحاكم الاقتصادية لعدم اكتمال النصاب

أرجأ رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، أخذ الموافقة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، فى مجموعه، وذلك إلى وقت لاحق من الجلسة، لعدم توافر النصاب القانونى اللازم، حيث أغلبية الثلثين.



وتسأل الدكتور على عبدالعال، عن استعدادات الحكومة لتطبيق القانون لا سيما لما يتطلبه من بنية إلكترونية، قائلًا: هل الحكومة لديها هذه البنية؟".



وفى ذات السياق، طالب رئيس البرلمان النواب سواء الموجودون في البهو الفرعوني أو اللجان النوعية بالحضور إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت علي مشروعات القوانين التى تتطلب أغلبية الثلثين، قائلًا: "البهو الفرعونى فى إيه.. هو جاذب للدرجة دى، هل مغرى كده.. وعلي اللجان أيضًا فض انعقادها".