اكسبرس: جدة توت عنخ آمون تثير ذهول علماء الآثار البريطانيين

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن إعادة افتتاح تابوت جدة الملك توت عنخ آمون الكبرى والتي كانت تدعى "تويا"، أثار ذهول علماء الآثار البريطانيين.



وتابعت أن الآثار الفرعونية لم تفقد سحرها وجاذبيتها، فيوم بعد يوم ومع الاكتشافات الجديدة وإحياء الاكتشافات القديمة تثير الآثار الفرعونية ذهول العلماء.



وأوضحت أن "تويا" كانت من نبلاء الأسرة الثامنة وجدة الملك إخناتون والد الملك توت عنخ آمون، وهما من أعظم وأشهر ملوك مصر الفرعونية، ما أثار لمسة سحرية خاصة على تابوتها.



وأشارت إلى أن المومياء سليمة تمامًاومحتفظة بكل شئ فيها بملامح الوجه والشعر الأشقر الغريب ومكان الأقراط في أذنها.



وأوضحت أن المومياء كانت صغيرة ما يدل على أن "تويا" كانت صغيرة في الحجم وجميلة بشكل مثالي، وهو ما يعني أن وقت تحضير جثمانها للتحنيط استغرق وقت طويل للغاية للوصول إلى هذه النتيجة.