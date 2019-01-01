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مصر

الري تزيل 22 حالة تعدي على النيل في 4 محافظات

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 04:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وائل القمحاوى
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نفذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، حملة موسعة لإزالة التعديات فى محافظتي الغربية وأسيوط والمنيا والأقصر، تضمنت 22 حالة تعد، ليصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 46491 إزالة.

قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم متابعة المخالفات والتعديات على نهر النيل والمجارى المائية بكافة أنحاء الجمهورية على مدار اليوم، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا مراجعة حصرها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمعتدين وإزالتها على نفقتهم الخاصة.

وقال خالد فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن ذلك يأتي في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، وذلك لتوفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات وتنفيذ المشروعات ومنها مياه الشرب والرى والحد من تلوث المجارى المائية مما يؤثر على جودة المياه.

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