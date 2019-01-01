المايسترو فاروق البابلي في ضيافة "صالون مقامات" بقصر الأمير بشتاك

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، في الثامنة مساء بعد غد الخميس، "صالون مقامات"، الذي يقام بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.



ومن المقرر أن يستضيف الصالون المايسترو فاروق البابلي، ليتحدث عن مشواره الفني، وعن تأسيس فرقة الموسيقي العربية التراث، ويصاحب الصالون فقرات غنائية بقيادة المايسترو مازن دراز.



ويتضمن البرنامج مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل، منها: "حبيبي لعبته"، "هان الود"، "اسأل دموع عينيا"، "أروح لمين"، "وحياة عينيا دول"، "الطير المسافر"، وموسيقى "ابن البلد"، أداء كل من أحمد محسن وسعاد عادل.



"صالون مقامات" فكرة الفنان الكبير الراحل محسن فاروق، ومن إعداد وتقديم الإذاعية الدكتورة إيناس جلال الدين.