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سياسي

"عبدالعال" يهدد برفع الجلسة العامة وعودة قانون الإيجار القديم للجنة

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 04:03 م
جريدة الدستور
السيد السعدني
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هدد الدكتور علي عبدالعال برفع الجلسة وعودة مشروع قانون العلاقة الإيجارية لغير أغراض السكن.

وقال عبدالعال "مش ممكن يحصل كده، جاء ذلك عقب التصفيق بشدة من بعض أعضاء المجلس للمستشار عمر مروان الذي أكد علي أن الحكومة دفعت بمشروع القانون بعد حكم المحكمة الدستورية وتنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية.

وقال مروان إن من يحاول من النواب أن يردد أن مشروع القانون الوارد من الحكومة غير دستوري هو أمر مجافٍ للحقيقية وامام هذا الأمر.

ورد الدكتور علي عبدالعال بشدة علي كلام الوزير قائلًا إن كل نائب له الحق في التعبير عن راية وفقًا لنص الدستوري وطالب بحذف كلام الوزير من المضبطة.

وقال عبدالعال « عليَّ كرئيس مجلس أن أحافظ علي كرامة المجلس، ومن جانبه حاول الوزير التوضيح إلا أنه لم يمنح الفرصة للتوضيح».

وقال عبدالعال للنواب إذا أحسنت الكلام لا تصفقوا واحترموا القواعد والتقاليد.

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