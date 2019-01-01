مطعم "ميسى" يقدم وجبات للمشردين فى الأرجنتين

دفعت موجة برد تضرب الأرجنتين بالكثير من أفراد مجتمع كرة القدم إلى بذل ما يستطيعون من أجل مساندة المشردين هناك وأحد هؤلاء نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الثلاثاء أن مطعم عائلة ميسي "في آي بي" بمدينة روزاريو الأرجنتينية يقدم أطعمة ساخنة للمحتاجين منذ يوم الجمعة الماضي.

وصرح مدير المطعم، آرييل ألمادا، قائلًا: "نقدم قهوة ومشروبات باردة خفيفة وغيرها"، مشيرًا إلى أن الكثير من الأشخاص جاءوا وأن هذا الأمر سيتواصل لمدة 15 يومًا في الفترة المسائية.