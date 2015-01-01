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مصر

مرصد الكهرباء: 14 ألفًا و850 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 04:00 م
جريدة الدستور
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ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الثلاثاء، 14 ألفًا و850 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم، أمس، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد- في نشرته اليوم- أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 30 ألفا و900 ميجاوات، مقابل 30 ألفا و400 ميجاوات، أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 23 ألفا و700 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثالثة و50 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توافر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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