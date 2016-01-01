ريال مدريد يغادر إلى مونتريال لبدء التحضير للموسم الجديد

غادر فريق نادي ريال مدريد العاصمة الإسبانية متوجها إلى كندا في رحلة تستمر 8 ساعات من أجل بدء الاستعدادات للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الثلاثاء أن الريال سيقيم بأحد الفنادق بالمدينة الكندية لمدة 11 يوما تتضمن تدريبات لرفع معدلات اللياقة البدنية بمنشآت "مونتريال إمباكت" الرياضية حيث تدرب الفريق من قبل في صيف 2016.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك لاعبين فقط من أفراد الميرينجي الـ29 الذين يخوضون هذه التحضيرات سيلتحقان فيما بعد بالفريق وهما صانع الألعاب إيسكو بسبب مولوده الجديد والحارس كيلور نافاس الذي سيسافر إلى كندا من بلاده كوستاريكا.

