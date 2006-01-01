الخميس.. بدء عروض "السينما الهندية" بالهناجر

تعرض سينما الهناجر، فيلم "Dhoom 2"، في السادسة مساء الخميس 11 يوليو الجاري، بقاعة السينما.



يأتي ذلك ضمن نشاط نادي السينما الهندية الشهري، والذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي (مولانا آزاد) بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.



الفيلم إنتاج عام 2006، بطولة كل من هريتيك روشان، وآيشواريا راي، وإخراج راجكومار هيراني، وتدور الأحداث حول عودة الشرطي المحترف وزميله للعمل معًا في محاولة التصدي لاثنين من المجرمين والقبض عليهما بعد أن نجحا في سرقة قطعة فنية نادرة من مومباي والهروب بها ويكتشفان أثناء المطاردة أنهما عصابة إجرامية كبيرة.