صور.. أهم 4 معلومات عن مركز تقييم موظفي الدولة

نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عددًا من المعلومات عن أول مركز إلكتروني لتقييم أداء موظفي الدولة، وفيما يلي أبرزها:



المنظومة آلية موضوعية لتقييم قدرات الموظفين والمتقدمين بشكل إلكتروني كامل دون تدخل العنصر البشري.



تضم خمس قاعات كبرى كل قاعة تحمل اسم أحد رؤساء الجهاز السابقين تقديرًا لما قاموا به من جهود في مجال الإصلاح الإداري، وتتسع كل قاعة لأكثر من 500 شخص.



يشتمل المركز على أربعة وحدات لتسجيل البيانات وطباعة بطاقات التسجيل ومجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والشاشات الذكية ووسائل العرض المختلفة، بحيث يتم الاختبار والتقييم وإعلان النتائج إلكترونيًا أولًا بأول.



سيتم الاعتماد على المركز كقناة وحيدة لإجراء مسابقات التعيين داخل الجهاز الإداري للدولة بشكل مركزي بناءً على بنك أسئلة في مختلف التخصصات منها الجدارات السلوكية، واللغة العربية واللغة الانجليزية والحاسب الآلي مخلال مجموعة من الخبراء الماخصيين وأساتذة الجامعات.