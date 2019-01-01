مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في كفر الشيخ

لقى شاب مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي بكفر الشيخ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي.



تلقى اللواء فريد مصطفى صابر، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، محمد إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بوصول "ا.ع.خ"، 29 عامًا، مُقيم بعزبة نجع العربان، التابعة لقرية الخاشعة، بمركز الحامول، لمستشفى بلطيم المركزى، جثة هامدة، إثر تعرضه لصعق كهربائي.



على الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلطيم المركزي، للمستشفى، وتبين وفاة المذكور صعقًا أثناء إصلاحه جهاز كهربائي، وبسؤال أسرته، لم تتم أحدًا، وأُخطرت النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق في الواقعة لبيان سبب الوفاة، واستخراج تصاريح الدفن.

