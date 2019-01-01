محافظ الشرقية: إنشاء 116 مدرسة جديدة بتكلفة 976 مليون جنيه

قال محافظ الشرقية، إن العمل جار لإنشاء 116 مدرسة تضم 2200 فصل دراسي جديد بتكلفة قدرها 976 مليونًا و200 ألف جنيه بجميع مراكز المحافظة؛ للقضاء على نظام الفترتين وتخفيف الكثافة الطلابية في الفصول.



وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتوسعة 55 مدرسة تضم 951 فصلًا دراسيًا بتكلفة 366 مليونًا و200 ألف جنيه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من إنشاء المدارس مع الالتزام بالمواصفات المحددة وتذليل العقبات التي تعترض أعمال التنفيذ.



وأكد أن المحافظة تسعى جاهدة لتطوير المنظومة التعليمية باعتبارها قاطرة البناء والتنمية وبذل كافة الجهود من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة.



من جانبه، صرح رئيس هيئة الأبنية التعليمية المهندس أحمد مرسي، بأنه تم إعداد خطة لإنشاء 159 مدرسة جديدة، تضم 2208 فصول دراسية جديدة، بتكلفة قدرها 882 مليون جنيه، علاوة على صيانة 43 مدرسة بتكلفة 47 مليونا و977 ألف جنيه.