"الشباب والرياضة" تنظم جولة سياحية بالأهرامات للصحفيين الأجانب المشاركين فى أمم أفريقيا

نظمت وزارة الشباب والرياضة مممثلة في الإدارة العامة للسياحة الرياضية وبالتعاون مع اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا جولة سياحية بمنطقة الأهرامات للصحفيين الأجانب المشاركين بالبطولة.

وتأتي هذه الجولة في إطار الترويج للسياحة المصرية في ظل تواجد عدد كبير من الصحفيين القادمين مع منتخبات بلادهم المشاركين في بطولة أمم أفريقيا ٢٠١٩.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا التي بدأت من ٢١ يونيو الماضي وتستمر حتى ١٩ يوليو الحالي بمشاركة ٢٤ منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

