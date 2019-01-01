جارديان: أزمة توت عنخ آمون لم تنته ببيع التمثال

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن مصر طلبت من الإنتربول تعقب مشتري تمثال توت عنخ آمون، من أجل إعادة القطعة الأثرية للقاهرة مرة أخرى.



وتابعت أن كريستي عقدت واحدًا من أكثر المزادات المثيرة للجدل للمرة منذ سنوات طويلة، وهو الأمر الذي أثار غضب القاهرة ودفعها للتعاقد مع مكتب محاماه بريطاني لمتابعة الأمر.



وأضافت أن قرار كريستي قد يكون له تأثير على العلاقات الثقافية المصرية البريطانية، خصوصًا في مجال التنقيب عن الآثار، فهناك نحو 18 بعثة بريطانية تعمل في مصر الآن.



وأشارت إلى أنه يبدو أن أزمة بيع تمثال توت عنخ آمون لم تنته ببيع التمثال النصفي يوم الخميس الماضي، وأن اعتراض مصر لن يقتصر على مطالبات الخارجية المصرية لليونيسكو والحكومة البريطانية للتدخل، بل طالبت الإنتربول بتعقب التمثال.