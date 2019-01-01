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محافظات

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 03:52 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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استقبل ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 3 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار اتمام إجراءات الدخول.

كما غادرت 635 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 36040 من البضائع العامة، منها 62 سيارة نقل محملة بـ2875 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 15328، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23232 طنًا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1072 طن رمل، و22571 طن يوريا، و500 طن ملح، و1850 طن فوسفات، و1050 طن أرز، و500 طن كلوريد الكالسيوم.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 153 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 87 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1237 حاوية مكافئة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16402 طن حديد، و6219 طن أرز، و4915 طن قمح، و4597 طن خشب، و800 طن زيت، و2907 أطنان سكر، و550 طن ذرة، و5800 طن كسب صويا.

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