ليفربول يستعد لتقديم عرض بقيمة 67 مليون جنيه إسترلينى لضم أسنسيو من ريال مدريد

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتقديم عرض بقيمة 67 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات ماركو أسنسيو من نادي ريال مدريد الإسباني، في إطار تعزيز صفوف الريدز هذا الصيف للمنافسة بشكل أقوى على المستوى المحلي الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية اليوم الثلاثاء أن المدرب الألماني لليفربول، يورجن كلوب يعتقد أنه في الوقت الذي لا يمكن فيه الاستغناء عن إسهامات أي من الثلاثي الهجومي روبرتو فيرمينو أو ساديو ماني أو محمد صلاح فإن أسنسيو سيكون البديل المثالي للدولي المصري في حالة إصابته خلال مشوار الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال مستعد للاستماع إلى عروض تقدم للعديد من نجومه في الأثناء التي تبحث إدارة النادي المدريدي بها عن ضخ دماء جديدة وتحديث قائمة لاعبي الفريق، موضحة برغم ذلك أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لن يقبل برحيل اللاعب إلا إذا كان ماني جزءا من الصفقة.

