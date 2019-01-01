بالعناوين.. خريطة بنوك الدم فى شمال سيناء

تنشر "الدستور" أسماء وعناوين بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة والسكان في محافظة شمال سيناء، وتضم المحافظة 4 مراكز موزعين على المستشفيات.



ويؤدى بنك الدم مجموعة من الخطوات أثناء أخذ عينات الدم، وتشمل سحب عينة الدم من الشخص المتبرع بعد التأكد من حالة الشخص، وتحديد فصيلة الدم بأنواعها (B.AB.O)، وتحديد عامل الريسيس سواء كان موجب أو سالب، والتأكد من خلو العينة من الأمراض المعدية مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي بى أو سى والزهرى.



كما يخزن بنك الدم عينة الدم في ظروف خاصة واستخدامها وقت الحاجة إليها، بالإضافة إلى فصل قرب الدم عن بعضها البعض لتجنب إخراج العينة الخطأ وإعطائها للشخص الخطأ.