مصر تعرب عن قلقها تجاه اعتزام تركيا التنقيب عن الغاز في محيط قبرص

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن القلق لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص بما يعد إصرارًا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.



وأكدت مصر، وفق البيان، على ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.



وكانت تركيا أعلنت إطلاق عملية تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة المقسمة، وذلك رغم تهديد الاتحاد الأوروبي لأنقرة بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها "غير المشروعة".



ويعد الرد المصري على المحاولات التركية ليس الأول من نوعه، حيث حذرت مصر في مواقف مماثلة، من أي تحركات أحادية الجانب في مياه البحر المتوسط.