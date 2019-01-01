مدرب بنين : نضع في حساباتنا كل عوامل النجاح للتغلب على السنغال

أكد ميشيل دوساييه، المدير الفني لمنتخب بنين لكرة القدم، أنه يجب على فريقه أن يضع في حساباته كل عوامل النجاح من أجل تحقيق الفوز على السنغال غدًا الإثنين في دور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا.



وقال دوساييه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء : "السنغال فريق قوي ولديه مدرب كبير، وشاركوا في كأس العالم ولديهم طموح في المنافسة على اللقب، ونحن نحترمهم كثيرًا".



وأضاف :"الجزائر هزمت السنغال ولكن لم يكن لدي أسود التيرانجا حافز أن تخشى الإقصاء، ولكن في مباراة الغد الوضع مختلف".



وأوضح: "مستوى تركيز اللاعبين سيكون أعلى، وسنحاول تقديم مباراة قوية من أجل الصعود إلى الدور قبل النهائي".



وتابع :"إن تقنية الفيديو سيخلق نوعًا من العدالة التحكيمية، ويمنع حدوث أخطاء تحكيمية في المباريات".



وشدد مدرب بنين على أن هدفهم تحقيق مفاجأة ومواصلة مشوارهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية.