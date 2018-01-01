الثلاثاء 09 يوليه 2019 الموافق 06 ذو القعدة 1440
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عالم

صحيفة إماراتية: سوق الفنادق فى مصر الأعلى نموًا فى المنطقة

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 03:00 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت شبكة "تي إن تي ترافيل" الإماراتية بنسختها الإنجليزية، أن الأسواق المصرية السياحية تواصل تحقيق معدلات نمو قوية وفقًا لأحدث البيانات، بعد الاتجاه التصاعدي الذي حققته عام 2018.

وتابعت أنه وفقًا لتقرير فندق "مينا كوليرز إنترناشونال" لعام 2019، فإن الأسواق المصرية شهدت نموًا في إيرادات الفنادق بنسبة 24% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

وأضافت أن التقرير أظهر أيضًا أن سوق الفنادق في بيروت شهد نموًا قويًا في الأداء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تعزى الزيادة في مستويات الأداء إلى العدد المتزايد من السياح الأوروبيين، مع تصدر السياح الفرنسيين القائمة، يليهم الألمان والبريطانيون، ومن المتوقع أن يشهد سوق بيروت نموًا في إيرادات الغرفة المتوافرة بنسبة 14% في عام 2019 بكامله.

وأوضح أنه المتوقع أن تظل إيرادات الغرفة المتوافرة في مسقط (عمان) والعقبة (الأردن) ومسقط في عام 2019.

وأكد التقرير أنه بشكل عام، يتوقع المحللون أن تشهد كل من مصر ولبنان والبحرين ارتفاعًا في عدد الوافدين الأجانب، بينما ستشهد بقية دول الشرق الأوسط إما تتحرك نزولًا أو تظل ثابتة في 2019.

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