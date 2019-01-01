%31.8 ارتفاعًا في الصادرات المصرية غير البترولية لواشنطن

كشف تقرير صادر عن مكتب التمثيل التجاري المصري في واشنطن عن أن هناك ارتفاعا في الصادرات المصرية السلعية "غير البترولية" بنسبة 31.8%، لتبلغ 715.4 مليون دولار خلال فترة الدراسة، مقابل 542.5 مليون دولار في الفترة المثيلة من العام الماضي.



وأوضح التقرير الصادر، صباح اليوم، أن هناك ارتفاعا في قيمة الصادرات 172.9 مليون دولار، وبذلك تمثل الصادرات السلعية المصرية 80.2% من إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدة خلال يناير- أبريل 2019.



وأوضح التقرير أن هناك تطورا في العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكيةا خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2019.



وتضمن التقرير عرضا وتحليلا لإحصاءات التبادل التجاري بين البلدين خلال هذه الفترة، مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، مستندا إلى البيانات والإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية.