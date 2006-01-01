رسميًا: بونيرا يعود إلى ميلان

أعلن نادي ​ميلان​، في بيان رسمي، عن عودة لاعبه السابق ​دانييلي بونيرا​ إلى صفوفه بعد اعتزاله كرة القدم فور انتهاء عقده مع نادي فياريال الإسباني.



ولعب بونيرا مع ميلان بين عاميي 2006 و2015، مشاركًا في 201 مباراة رسمية بقميص الروسونيرو.



وأشار النادي إلى أن صاحب الـ38 عامًا سيصبح عضوًا في الجهاز الفني المساعد للمدرب الجديد ​ماركو جيامباولو، إلى جانب فرانشيسكو كونتي وسالفاتوري فوتي وفابيو ميتشاريلي.