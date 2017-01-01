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عالم

تأكيد أول حالة إصابة بحمى غرب النيل في ألمانيا هذا العام

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 02:53 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكدت ولاية سكسونيا- أنهالت الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن بومة ثلجية نافقة في حديقة حيوانات مدينة فيتنبرج في شرق ألمانيا كانت حاملة لفيروس "غرب النيل".

ويتسبب الفيروس في حمى غرب النيل، التي ظهرت لأول مرة في ألمانيا في الحيوانات عام 2018.

والحالة الأخيرة هي أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس غرب النيل في الحيوانات بألمانيا هذا العام، وقد تم تأكيدها بشكل منفصل من قبل معهد فريدريش لوفلر (FLI)، المعهد الوطني الألماني لصحة الحيوان.

وقال المعهد إنه من المحتمل أن يتمكن الفيروس من البقاء على قيد الحياة خلال فصل الشتاء بسبب درجات الحرارة المعتدلة نسبيًا في المنطقة.

وفي العام الماضي، تأكدت إصابة 12 طائرًا واثنين من الخيول بالفيروس، الذي ينتقل عن طريق سلالات معينة من البعوض.. والبوم والطيور الجارحة والغربان هي أكثر الأنواع المضيفة للفيروس شيوعًا، ومع ذلك يمكن أيضًا أن ينتقل الفيروس إلى الخيول والبشر.

ولم تسجل ألمانيا مطلقا حالة إصابة بحمى غرب النيل عند البشر، ووفقا لبيانات المعهد، فإن 80% من حالات الإصابة بالفيروس لا تظهر عليها أي أعراض على الإطلاق، بينما تظهر أعراض خفيفة للغاية، مثل الحمى، على حوالي 20% من الحالات، بينما قد تشتد أعراض الحمى لدى أقل من واحد في المائة من الحالات.

وقال المعهد إنه سيراقب تطور الفيروس في حديقة الحيوان بعناية، وكان الباحثون قد توقعوا بالفعل أن الفيروس سيظل قادرًا على الانتشار بعد فصل الشتاء المعتدل.

وكان عالم الفيروسات أوته تسيجلر قال في أبريل الماضي: "احتمال أن يتمكن الفيروس من البقاء على قيد الحياة في البعوض هذا الشتاء مرتفع للغاية".

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