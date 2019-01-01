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الثقافة

"أدوية التخسيس بين الحلم والمخاطر".. محاضرة بثقافة الشرقية

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 02:52 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع الشرقية، حيث واصلت جميع المواقع الثقافية التابعة للفرع فعاليات مبادرة "يلا نرسم"، كما نظم قصر ثقافة فاقوس ورشة فنية لعمل مفارش من الكروشيه، وضمن المحاضرات التوعوية عقد بيت ثقافة شيبة محاضرة عن "أدوية التخسيس بين الحلم والمخاطر" تناولت أشهر أنواع أدوية التخسيس التي يستخدمها أغلب المصريين دون الرجوع إلى المختصين مما يؤدي إلى أضرار ومخاطر كبيرة قد تؤدي أحيانا إلى الوفاة، وشددت على ضرورة استعمال هذه الأدوية تحت إشراف طبي مباشر.

كما نظم بيت ثقافة مشتول السوق محاضرة بعنوان "الوقاية من أمراض الصيف"، أوضحت ضرورة التنظيف الجيد عند جلب الفواكه والخضروات من الأسواق قبل التناول والحفظ في الثلاجة وعدم ترك الأطعمة مكشوفة وعدم شراء الأكل من الباعة المتجولين وضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والاستحمام يوميًا، وتناولت مكتبة صفط زريق موضوع "الزراعة الحديثة لمواجهة آثار سد النهضة" من خلال عرض عدة محاور، منها أهم طرق الحفاظ على المياه، عدم الاستمرار في زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل الأرز والقصب والموز، استخدام الري بالتنقيط بدلًا من الري بالغمر، الاستفادة من المياه الجوفية ومياه الأمطار في الزراعة، وأكدت على دور الدولة والجمعيات الزراعية في توعية المزارعين بأهمية الحفاظ على المياه، وذلك من خلال حملات للتوعية داخل القرى.

وضمن الأنشطة الأدبية؛ ناقش قصر ثقافة ديرب نجم كتاب "الدراما والنقد"، وتضمنت المناقشة تعريف الدراما وعناصرها، وأن الدراما هي محاكاة لفعل الإنسان، كما قام بتعريف النقد بأنه تعبير مكتوب من متخصص يسمى ناقدًا، وقد تعددت التيارات النقدية فى الفن خلال القرن العشرين، كما أقام قصر ثقافة فاقوس أمسية أدبية دارت حول الخطة الربع سنوية للنادي وضرورة أن يتوجه الأدباء والشعراء إلى القري والمدارس ونوادي الشباب، كما ألقى الشاعر أحمد عاشور قصيدة "القلب الحزين"، والشاعر عبد السلام هاشم قصيدة بعنوان "بارسم علي وش الفجر"، والشاعر محمد السيد طه قصيدة "أربع حيطان"، والشاعر إبراهيم مصطفى قصيدة بعنوان "الرقص على حجر العناء"، واختتم الشاعر أحمد علاوى بقصيدة بعنوان "المشربية"، بالإضافة لتقديم فرقة منيا القمح للموسيقى العربية عرضا فنيا على مسرح قصر ثقافة منيا القمح.

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