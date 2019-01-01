الاحتفال باليوم العالمى للسكان بـ"ثقافة المنوفية"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع المنوفية، حيث أعد بيت ثقافة سرس الليان مجلة حائط عن ثورة 23 يوليو تحت إشراف مسئول النشاط تضمنت أحداث ثورة 23 يوليو وكلمات في حب الوطن وغيرها من المعلومات الخاصة عن الثورة.



بينما عقدت الهيئة بمكتبة الطفل والشباب بأشمون محاضرة بعنوان "الاحتفال باليوم العالمي للسكان والزيادة السكانية" بالإدارة الزراعية بأشمون، ألقاها الدكتور مفرح أبواليزيد مدير إدارة التربية الاجتماعية بالإدارة التعليمية بأشمون، أكد خلالها أن العالم يحتفل في 11 يوليو من كل عام باليوم العالمي للسكان، ويعود السبب وراء تحديد هذا اليوم توصية صادرة من مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1989، وكان السبب في ذلك التحديد تذكرة العالم بالقضايا والمشكلات المتعلقة بالسكان، والقضايا السكانية العديدة وكيفية حل تلك المشكلات.



وعقد بيت ثقافة سبك الضحاك محاضرة عن "رأى الدين فى معاملة ذوى الاحتياجات الخاصة" حاضرها الشيخ محمد شوقى عامر، كبير أئمة بإدارة أوقاف الباجور، وأشار في الحديث إلى أن القرآن الكريم ينهانا عن التنابذ بالألقاب والسخرية من الآخرين، وأن ذوى الاحتياجات الخاصة لهم حق على الجميع، كما أقام نادي التكنولوجيا ببيت ثقافة البتانون محاضرة بعنوان "كيفية تنسيق الصور" تحت إشراف مدربة النوادي بالموقع وتحدثت عن التعرف على كيفية إدراج صور، وتنسيقها مثل التصغير والتكبير.



بينما أعد بيت ثقافة ميت أبوالكوم محاضرة بعنوان "إدارة الوقت وترتيب الأولويات" إلقاء إبراهيم معوض، حيث أوضح خلالها أن الإنسان تحديد الأولويات التي تحتاج إلى ذهن صافي وإنتاجية أعلى لإنجازها، كما تطرق إلى تعريف الوقت ومفهوم إدارتة وأنواعه وأخيرا خطوات الإدارة الناجحة للوقت.