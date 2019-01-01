باكيتا يرد على ارتباطه بانتقال إلى باريس سان جيرمان

أشار البرازيلي ​لوكاس باكيتا،​ لاعب خط وسط ميلان، إلى أنه يركز على مستقبله في السان السيرو على الرغم من شائعات تربطه بانتقال صيفي إلى نادي ​باريس سان جيرمان​.



وقال باكيتا: "هناك روابط مع باريس سان جيرمان فقط.. أنا سعيد في ميلان، لقد وصلت للتو وأنا أتكيف.. أريد أن أحصل على موسم جيد حتى أتمكن من التطور في مسيرتي".



جدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا انتقل إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي في يناير الماضي قادما من فلامينغو.