حسين الشحات يشيد بمعسكر إسبانيا ويؤكد بقاءه فى الأهلى

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن معسكر إسبانيا الذي يخوضه الفريق حاليا يعد مثاليا في كل شيء سواء في الإقامة أو ملاعب التدريب أو توافر الأدوات، كما أن توقيت المعسكر يعد مناسبا بالنظر إلى ارتباطات الفريق في المرحلة المقبلة التي المراحل الحاسمة من بطولة الدوري.



وقال الشحات في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن تأجيل مباراتي المقاولون العرب والزمالك لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية وحصول الفريق على راحة لعدة أيام، كان يتطلب ضرورة تجميع الفريق مرة أخرى لإعداد اللاعبين بدنيا وفنيا وتجهيزه بالشكل المطلوب للمواجهات المهمة المقبلة.



وأضاف أن المردود البدني والفني للمعسكر يظهر تدريجيا وينعكس على أداء اللاعبين في التدريبات يوما بعد الآخر بعدما شهدت الأيام الأولى تكثيفا للجرعات البدنية بخوض المران على فترتين مع تجربة العديد من الأمور الخططية والفنية التي يسعى إليها الجهاز الفني، وتتم ترجمتها بشكل عملي خلال المباريات الودية التي بدأت أمس الإثنين بمواجهة فريق سوكر سمارت الإسباني .



وأوضح الشحات أن مباراة سوكر سمارت كانت تجربة مفيدة، حتى وإن كان البعض يرى أنها من المباريات السهلة بعدما فاز الأهلي بنتيجة تسعة أهداف دون رد، لكنها تبقى مهمة كبداية للمباريات الودية متدرجة المستوى.



وتابع أنه سعيد بتسجيله هدف المباراة الأول ويتمنى أن يحالفه التوفيق وأن ينجح في التسجيل خلال المباراتين المتبقيتين من عمر مسابقة الدوري لإسعاد جماهير الأهلي.



وقال الشحات إن جميع لاعبي الفريق لديهم كل الإصرار على الفوز ببطولة الدوري وحسم اللقب لتعويض جماهير الأهلي عن الخروج من دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، مؤكدا أن هذا الأمر يتم التأكيد عليه في جلسات اللاعبين خاصة أن الجميع لديه رغبة قوية لإسعاد الجماهير وكتابة التاريخ، سواء في بطولة الدوري هذا الموسم أو في النسخة الجديدة من دوري الأبطال عند انطلاقها.



وتحدث لاعب خط وسط الأهلي عن المواجهتين المتبقيتين للفريق في الدوري أمام كل من المقاولون العرب والزمالك، وقال إن مباراة المقاولون الأولى تمثل أهمية كبيرة لأنها تأتي بعد فترة توقف طويلة، وهو ما يزيد من صعوبتها وضغوطها النفسية، مشيرا إلى أن هناك تركيزا شديدا وإصرارا قويا من اللاعبين على تجاوزها قبل مواجهة الزمالك في ختام مسابقة الدوري، وهو ما يتم التأكيد عليه من جانب الجهاز الفني في جلساته مع اللاعبين بضرورة الفوز بالمباراتين لحسم درع الدوري وإسعاد جماهير الأهلي.



وألمح الشحات إلى أن توقيت إقامة المباراتين المتبقيتين في الدوري يعد صعبا للغاية على جميع الأندية، خاصة أن معظم دوريات العالم انتهت في وقت سابق، وتمنى أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن جدول مواعيد ثابت لكافة المسابقات، بما يسمح للأندية والأجهزة الفنية بوضع برامج الإعداد بشكل جيد ومنح اللاعبين فترات الراحة المناسبة على غرار ما يحدث في كل دوريات العالم.



وانتقل الشحات للحديث عن علاقته بمارتن لاسارتي المدير الفني للفريق مشيدا بتعامله الإيجابي مع جميع اللاعبين، وحرصه على تأهيلهم نفسيا بشكل مستمر وتحفيزهم للمرحلة المقبلة المهمة وقال إن هناك أكثر من جلسة جمعته مع لاسارتي للتأكيد على بعض الأمور الفنية ضمن الجلسات التي يجريها المدير الفني مع جميع اللاعبين لتوضيح أهمية المرحلة والمطلوب تنفيذه من كل لاعب، مؤكدا أن المدير الفني يسعى لتطوير أداء الفريق، واستغلال فترة الإعداد الحالية لتصحيح الأخطاء وتأهيل الفريق بالشكل المطلوب قبل مباراتي المقاولون والزمالك.



وأكد الشحات أن الأجواء داخل النادي الأهلي مختلفة عن أي مكان آخر، وأن الجميع يقاتل من أجل المنافسة بقوة للحصول على ثقة الجهاز الفني وحجز مكان في تشكيلة الفريق الأساسية، وأن كل لاعب يحظى بالمساندة والدعم في الأوقات الصعبة.



ولفت الشحات إلى أنه سعيد بالتواجد بين هذه المجموعة من اللاعبين، خاصة أن طموحاته مع الأهلي بلا حدود، وفي مقدمتها الفوز بلقب بطولة الدوري كخطوة أولى، والمساهمة في تتويج الفريق بكل الألقاب، وأن تكون له بصمة مؤثرة، ينجح من خلالها في رد جميل جماهير الأهلي ومسئوليه من خلال التتويج بالبطولات.



ونفى لاعب الأهلي ما تردد في وقت سابق عن احتمال رحيله عن الفريق والعودة إلى الدوري الإماراتي من جديد، مؤكدا أنه لا يهتم بالرد على هذه الشائعات؛ لأن كل تركيزه منصب على بذل أقصى ما لديه من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني، والمساعدة في تحقيق الانتصارات، خاصة أنه موجود في نادي القرن، الذي قاتل من أجل اللعب في صفوفه ولا يتخيل الرحيل عنه لأي سبب من الأسباب.



ووجه الشحات رسالة شكر إلى جماهير الأهلي التي دعمته وساندته خلال الفترة الماضية مؤكدا أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه للفريق، ويقاتل من أجل الظهور بأفضل مستوي خاصة أنه يضع نصب عينه دائما السعي لإسعاد الجماهير وتلبية طموحاتها في تحقيق البطولات مع الفريق.