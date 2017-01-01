34.1% ارتفاعًا فى نسبة الصادرات المصرية للولايات المتحدة

أعد مكتب التمثيل التجاري في واشنطن تقريرًا عن تطور العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة يناير- أبريل 2019.



وتضمن التقرير عرضًا وتحليلا لإحصاءات التبادل التجاري بين البلدين خلال هذه الفترة، مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، مستندًا إلى البيانات والإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية.



وقد أوضح التقرير ارتفاع إجمالى الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 34.1% خلال فترة الدراسة لتسجل 892.3 مليون دولار مقابل 665.4 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قيمتها نحو 227 مليون دولار.



وقد بلغت الصادرات المصرية البترولية 176.9 مليون دولار خلال هذه الفترة من 2019 مقارنة بنحو 122.9 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2018 بزيادة نسبتها 44% وقيمتها 54 مليون دولار، وتمثل الصادرات البترولية نحو 19.8% من إجمالي الصادرات المصرية.