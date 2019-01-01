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عالم

عودة الإنترنت لشبكات الهاتف النقال فى السودان

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 02:41 م
جريدة الدستور
وكالات
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أفاد مراسل "سكاى نيوز عربية"، الثلاثاء، بعودة خدمة الإنترنت إلى عدد من شبكات الهاتف النقال في السودان.

وكانت محكمة الخرطوم، قد أصدرت الثلاثاء، أمرًا قضائيًا بإعادة خدمة الإنترنت في السودان، وذلك بعد انقطاعها لمدة استمرت نحو شهر.

وأصدرت المحكمة أمرًا نهائيًا بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي "زين"، كما أصدرت أمرًا آخر لشركتي "إم تي إن" و"سوداني" بإرجاع الخدمة، لحين البت في أمر القضية.

وجرى قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة، في الثالث من يونيو الماضي، تزامنًا مع فض الاعتصام الذي أقيم أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين الكباشي، قد توقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري، "عودة الإنترنت خلال يومين أو ثلاثة"، مؤكدًا أن هناك ترتيبات تجري لعودة الخدمة.

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