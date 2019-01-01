أمينة خليل تبدأ تصوير مشاهدها فى "لص بغداد " الأسبوع المقبل

تبدأ الفنانة أمينة خليل تصوير مشاهدها فى فيلم "لص بغداد" خلال الأسبوع المقبل فى دولة تايلاند، لأن أغلب مشاهدها هناك حسب الأحداث وطبيعة الشخصية التى تجسدها ضمن أحداث الفيلم، وتجمع المشاهد بينها وبين محمد إمام.



وتُحضر أمينة حاليًا مع الاستايلست ملابس الشخصية التي تقدمها فى الفيلم، لتصبح جاهزة مباشرة للتصوير.



وتظهر الفنانة الشابة أمينة خليل فى أحداث فيلم محمد إمام "لص بغداد"، بشخصية جديدة ومختلفة عليها تمامًا، وتكشف تفاصيل شخصيتها فى الفيلم وعلاقتها ببطل العمل محمد إمام، حيث تجسد رئيسة عصابة ومافيا فى دولة العراق، وتعد محور الأحداث الرئيسية فى الفيلم وتورط إمام فى عمل المافيا، فهى شخصية شريرة وقوية ومتسلطة ولديها جيش كبير من المافيا هى التى تحركه.



ويشارك فى بطولة فيلم "لص بغداد" كل من فتحى عبدالوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن "توتة"، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

