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الكرازة

الأنبا إسحق يترأس القداس الإلهي بكنيسة الشهيدة مهراتي

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 02:35 م
جريدة الدستور
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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صلي نيافة الأنبا إسحق، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما وتوابعها صباح اليوم، القداس الإلهي بمزار كنيسة الشهيدة مهراتي بكاتدرائية الشهيد أبوفام الأوسيمي بطما.

شهدت الصلوات مشاركة القمص هدرا لوديم والقس قلته ألفي آباء كهنة الكنيسة بمشاركة الشمامسة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوقت الحالي برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الآباء الرسل المقرر أن تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدًا في يوم 12 من يوليو الجاري.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أيام صوم الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال أيام الخماسين المقدسة.

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