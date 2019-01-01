إيبارشية طما تطلق مؤتمر"الشخصية الجذابة" لفتيات ثانوي أبو فام

نظمت كاتدرائية الشهيد العظيم أبو فام الأوسيمي بطما على مدار ثلاثة أيام، مؤتمرها لشابات ثانوي بعنوان "الشخصية الجذابة"، بدير القديس القمص يسي ميخائيل حاضر بفعاليات المؤتمر نيافة الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية والدكتور نشأت كيرلس بحضور عدد كبير من فتيات ثانوي.



وناقش المؤتمر الشخصية الجذابة وصفات بنت الملك والتي تمثلت في رائحة المسيح الذكية وملح الأرض له مذاق ونور للعالم.



كما أكد نيافته في محاضرته للفتيات " أنتم رسالة المسيح المقروء من الجميع الناس ".



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوقت الحالي برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الاباء الرسل المقرر ان تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو الجاري.

