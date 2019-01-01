فلسطين تشهد خسوفًا جزئيًا للقمر الثلاثاء المقبل

وفقًا لما أعلنته الجمعية الفلكية الفلسطينية، فمن المقرر أن تشهد سماء فلسطين مساء الثلاثاء المقبل، خسوفًا جزئيًا للقمر.



ويمكن مشاهدة الخسوف بسهولة بالعين المجردة دون استخدام معدات فلكية من كل المدن الفلسطينية، في ظاهرة لن تتكرر حتى 15 مايو من العام 2022، وفقًا لوكالة الرأي المحلية بقطاع غزة.



ويعد خسوف القمر ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية.



وتحدث ظاهرة الخسوف عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل، فيكون خسوفًا كليًا أو تقريبيًا فيكون خسوفًا جزئيًا.