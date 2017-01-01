لاعبة تشيلسى تنتقل إلى ليفربول

أكمل نادي ​ليفربول​ للسيدات تعاقده مع لاعبة الوسط جايد بايلي من ​تشيلسي​، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ويأتي انضمام بايلي، 23 عامًا، إلى نادي الريدز بعد ثلاث سنوات مع تشيلسي، وأمضت الأشهر القليلة الماضية على سبيل الإعارة في نادي ريدينج.



وبعد انضمامها إلى تشيلسي عام 2016، شاركت بايلي في 16 مباراة خلال موسمها الأول، قبل تعرضها لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، مما أدى إلى غيابها طوال موسم 2017/2018.



ومن المقرر أن ترتدي بايلي القميص رقم 8 في ليفربول.



من جهتها قالت مدربة الفريق فيكي جيبسون: "أردنا أن نضيف شابة موهوبة، ولديها الجودة إلى خط الوسط لدينا".