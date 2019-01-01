بارتوميو: موقفنا من نيمار لم يتغير

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أن موقف ناديه لم يتغير منذ تصريحاته الأخيرة، عن البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان.



وكان بارتوميو، قد صرح يوم الجمعة الماضي: "نعلم أن نيمار يريد الرحيل عن سان جيرمان، وباريس يرفض ذلك، وبالتالي لا يوجد أي شيء".



وبسؤاله عن موقفه من نيمار، خلال مؤتمر تقديم الحارس الجديد نيتو، علق بارتوميو: "ما قلته لم يتغير، وكل شيء يبقى كما هو".



يُذكر أن نيمار غاب أمس الإثنين، عن مران البي إس جي الأول في فترة التحضير للموسم الجديد، مما أثار غضب النادي الذي أصدر بيانًا رسميًا شجب فيه تصرف اللاعب وهدد بفرض عقوبات عليه.



وصرح ليونارد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان: "توجد اتصالات سطحية مع برشلونة، وإذا كان هناك عرض يناسب جميع الأطراف سوف نبيع نيمار".