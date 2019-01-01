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مصر

براتب يصل لـ1300 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 385 فرصة عمل

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 02:21 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر نحو 385 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الملابس الجاهزة، وبراتب يصل إلى 1300 جنيه، على أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 سنة إلى 35 سنة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 عمال جودة، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على مؤهل عالٍ، أو متوسط.

كما تحتاج الشركة، 350 عامل إنتاج، و25 عامل إنتاج من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويفضل من الصم والبكم، وذلك للحاصلين على مؤهلات أو بدون مؤهل.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة الاتصال على رقم 0100489369، أو التوجه لمقر الشركة في بني سويف، شرق النيل، بياض العرب.

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