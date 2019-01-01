"قضايا الدولة" تكرم أسرة الشهيد عمر القاضى.. غدًا

صرح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، بأن الهيئة ستكرم أسرة الشهيد الملازم أول "عمر إبراهيم كمال القاضى"، غدًا الأربعاء، بمقر الهيئة في الثانية ظهرًا.



وذكرت الهيئة في بيان سابق لها، أنه أثناء إجراء المستشارين أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، المقابلات الشخصية لتعيين خريجي دفعة 2017 في وظيفة مندوب مساعد بالهيئة، تبين أن الشهيد الملازم أول "عمر إبراهيم كمال القاضي" من بين المتقدمين لتلك الوظيفة.



وأصدر المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، القرار رقم 163 لسنة 2019 بمنح أهله العضوية الشرفية.



يذكر أن الشهيد عمر القاضى، راح ضحية الهجوم الإرهابى على أحد الأكمنة في سيناء عيد الفطر الماضي.