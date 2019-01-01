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رياضة

بدء استخدام حكم الفيديو المساعد فى دور الثمانية لكأس الأمم

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 02:20 م
جريدة الدستور
وكالات
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يبدأ استخدام نظام حكم الفيديو المساعد اعتبارا من دور الثمانية في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، مما يزيد من احتمالات حدوث مواقف مثيرة في بطولة تمتلئ في المعتاد بالجدل التحكيمي لكنها كانت هادئة هذا العام.

وكان مخططا في البداية استخدام حكم الفيديو المساعد في الدور قبل النهائي، لكن سيبدأ العمل به الآن اعتبارا من دور الثمانية.

وفي انتصار لسمعة الحكام الأفارقة المحطمة، كان حجم حالات الجدل التحكيمي في مصر هذا العام عدة قرارات تسلل بفارق بسيط، إضافة لقرار خاطئ باحتساب لمسة يد شعرت غانا بأنه ربما ساهم في خروجها المبكر من البطولة.

ولا يستخدم حكم الفيديو المساعد بكثرة في القارة لكن أسفر عن مواقف لطخت سمعة اللعبة وكان جزءا من أزمة أدت لاستحواذ الاتحاد الدولي (فيفا) على إدارة الاتحاد الإفريقي اعتبارا من الشهر المقبل.

ولم تستكمل مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في مايو، بسبب نزاع نتج عن غياب حكم الفيديو المساعد، عندما كان من المقرر استخدامه.

وحين ألغى الحكم هدفا سجله الوداد المغربي، احتج لاعبوه بسبب عدم استشارة حكم الفيديو المساعد، رغم أنه جرى إبلاغهم قبل المباراة بأن النظام لا يعمل.

وتم إيقاف حكم مباراة الذهاب ستة أشهر بعدما اتخذ قرارات مثيرة للجدل عقب استشارة حكم الفيديو المساعد، لكن القرار اعتبر رد فعل متسرعا من الاتحاد الإفريقي، وتم رفع الإيقاف عن الحكم المصري جهاد جريشة لاحقا.

وقال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي، إن عدم استخدام حكم الفيديو المساعد في الأدوار الأولى من البطولة كان "إجراءً احترازيًا".

وأبلغ الصحفيين قبل البطولة بأن: "هذه الدول التي تستخدم حكم الفيديو المساعد لم تندفع نحوه منذ البداية. إنها تكنولوجيا لا يستخدمها الكثير من الناس على الإطلاق".

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