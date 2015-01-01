استخراج أوراق ثبوتية لـ700 ألف امرأة بالمناطق الحدودية

قالت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج الدعم النقدي ساهم فى استخراج بطاقات هوية وأوراق ثبوتية من شهادات للزواج وشهادات الميلاد للأبناء لحوالي ٧٠٠ ألف امرأة، خاصة فى بعض المناطق الحدودية.



وأضافت "القباج"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لابد لحصول الأسرة على الدعم النقدي أن ترسل أطفالها للوحدة الصحية ٣ مرات في السنة، كما يشترط حضورهم في التعلم، موضحة أن البرنامج يستهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ويدعم المرأة والأطفال، كما يعمل برنامج الدعم النقدي على توسيع التغطية لتشمل أفقر المناطق مع التركيز على المناطق البعيدة جغرافيًا، والتي كانت بعيدة عن التنمية.



ويستفيد من الدعم النقدي ما يقرب من 2 مليون و735 ألف سيدة، بإجمالي دعم شهري يتجاوز مليار جنيه تقريبًا، وبقيمة بلغت 14 مليار و705 مليون جنيه منذ انطلاق البرنامج عام 2015.