رئيس النيابة الإدارية يستقبل مفتى الجمهورية لتهنئته

استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الهيئة فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية؛ وذلك لتهنئة على المنصب الجديد كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.



وأعرب فضيلته عن تقديره لجهود النيابة الإدارية ودورها في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، متمنيًا للمستشار رئيس الهيئة دوام التوفيق والسداد.



ومن جانبه، عبر المستشارعصام المنشاوي رئيس الهيئة عن الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية تحت قيادة فضيلة المفتي في إرساء قواعد القيم الإنسانية والدينية السامية.