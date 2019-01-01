وائل كفوري يحيى حفلا غنائيًا فى جدة الأحد المقبل

يحيي النجم وائل كفورى حفلا غنائيا ضخما بصحبة فرقته الموسيقية، على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، يوم 14 يوليو الجارى.



ومن المقرر أن يقدم كفورى باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة إضافة إلى بعض الأغانى التى قام بتسجيلها لألبومه الغنائى الجديد.



وفى سياق آخر، طرح كفورى أغنيته الجديدة "استشبهت فيكي"، على موقع الفيديوهات الشهير يوم 19 يونيو الماضي، وحققت نجاحا كبيرا، حيث حصدت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بوعساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.