الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بدعوى اقترابهم من منزل نتنياهو

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، اعتقال أربعة فلسطينيين، بعد اقترابهم من منزل بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وقال إن الأربعة فلسطينيين وصلوا إلى أحد الشوارع التي تؤدي لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، حوالي الساعة السادسة إلا ربع صباح اليوم الثلاثاء، موضحا أنهم أثاروا شكوك أفراد الأمن الموجودين هناك.



وأكد الاحتلال الإسرائيلي أن جهاز الأمن العام "الشاباك" يتولى التحقيقات مع اثنين من الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم، بالإضافة إلى احتجاز اثنين آخرين.



وزعم أن الأربعة فلسطينيين كانوا تحت تأثير الكحول، ولم يستجيبوا لتعليمات قوات الأمن بالابتعاد عن هذه المنطقة، وحاولوا الدخول إلى الشارع بالقوة.