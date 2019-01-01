مانشستر سيتي يُعير موريتش لنوتنجهام فورست

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، إعارة حارس مرماه الدولي الكوسوفي أرو موريتش لصفوف نوتنجهام فورست لموسم واحد، بهدف المشاركة في المزيد من المباريات، على أن يعود في الموسم التالي، للمنافسة على مركز حراسة المرمى مع البرازيلي إيدرسون.



كان موريتش قد قضى الجانب الأكبر من الموسم الماضي كبديل لإيدرسون بعد إصابة التشيلي كلاوديو برافو.



كما وقع الحارس الكوسوفي صاحب الـ20 عامًا على تمديد لعقده مع "السيتيزنس" لـ3 أعوام أخرى، لينتهي في 2024.



وصرح اللاعب لموقع النادي "تجديد عقدي مع سيتي لـ3 أعوام أخرى أمر رائع، وشرف بالنسبة لي، أود أن أكون لاعبًا أفضل مع بيب جوارديولا وأتعلم من الأفضل في مركزي مثل إيدرسون وكلاوديو برافو".



وأضاف "اللاعبون بالفريق والجماهير، جعلوني أشعر بالسعادة وكوني جزءًا من هذا النادي، وإعارتي لنوتنجهام فورست سيمنحني الفرصة للحصول على مزيد من الخبرات في الفريق الأول وأنتظر هذا التحدي بشغف".