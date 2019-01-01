معهد المشورة بالدقى يطلق دورة جديدة من "فك الشفرة" بأغسطس

يطلق معهد المشورة بالدقي فعاليات دورة جديدة بعنوان "فك الشفرة"، ابتداء من شهر أغسطس المقبل، وعلى مدار شهر كامل.



وتهدف دورة "فك الشفرة" إلى مشاركة الشباب من طلاب الثانوية العامة، بهدف العمل على تطوير شخصيتهم اجتماعيًا وروحيًا ونفسيًا.



وتناقش الدورة عدة موضوعات بينها أهمية الحدود في الصداقة بالتعامل الجنس الآخر، وكيفية التغلب على مشاعر الإحساس بالذنب، وكيفية التعامل مع الأصدقاء بشكل مسيحي وغيرها من الموضوعات التي تهم الشباب بالمرحلة العمرية لسن طلاب ثانوية عامة والمراحل القريبة عمريًا.



يذكر أن معهد المشورة الأرثوذكسية بالدقي يحرص دائمًا على تقديم دورات وورش عمل للشباب والأسر المسيحية لدعمهم نفسيًا واجتماعيًا بهدف العمل على تطوير حياتهم.